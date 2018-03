A CHIETI LA MOSTRA ‘ILLUMINARE L’ABRUZZO. CODICI MINIATI TRA MEDIOEVO E RINASCIMENTO’

ARTE. CHIETI. Venerdì 11 maggio è stata inaugurata, presso il Museo Palazzo de’ Mayo la mostra “Illuminare l’Abruzzo. Codici miniati tra medioevo e rinascimento” a cura di Gaetano Curzi e Alessandro Tomei, dell’Università di Chieti “G. D’Annunzio”, da Francesca Manzari, dell’Università di Roma “La Sapienza” e da Francesco Tentarelli, Soprintendente per i Beni Librari dell’Abruzzo. L’esposizione presentera in esclusiva il patrimonio librario medievale abruzzese in tutte le sue sfaccettature e andrà ad indagare le sottili collaborazioni e i differenti scambi artistici che fanno di questa realtà un patrimonio tutto da scoprire.