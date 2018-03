Giulianova. Agritech, ultimati i lavori di consolidamento.

CRONACA. GIULIANOVA. Tenutasi ieri la riunione organizzata dal Comune per l'Agritech. Oltre al vicesindaco Gabriele Filipponi erano presenti rappresentanti della Regione Abruzzo, della ASL di Teramo, della Covalpa e dell'azienda interessata. Viva soddisfazione è stata espressa per l'ultimazione dei lavori di consolidamento della struttura interessata dal crollo. Per accelerare la ripresa delle attività produttive il sindaco Francesco Mastromauro firmerà a breve un'ordinanza che consentirà il libero accesso alla struttura. «In questo modo – dichiara il sindaco – verranno poste le premesse per le operazioni di riavvio degli impianti. Era un impegno che abbiamo assunto e per il quale già nell'ottobre dello scorso anno ci siamo attivati. Ora l'auspicio è che si torni al più presto in fase di piena operatività per il bene dell'azienda e di chi lavora: da quello che ci è stato riferito dalla proprietà, il riavvio dovrebbe aversi alla fine di ottobre». 16/09/2010 13.27