WI-FI GRATUITO A SAN VITO CHIETINO

INTERNET. SAN VITO CHIETINO. Attivazione servizio di Wi-Fi gratuito sul territorio comunale.

«A partire dall’imminente stagione estiva il territorio di San Vito Chietino sarà dotato di un innovativo servizio di Wi-Fi gratuito grazie al quale cittadini e turisti potranno collegarsi gratuitamente ad internet». Lo ha annunciato l'assessore al turismo Luigi Comini. «Il progetto, realizzato a costo zero per l’Ente grazie alla collaborazione della società Progetto EVO s.r.l. di Casoli - prosegue l'assessore-, prevede l’installazione di 4 Hot- Spot Wi-FI presso il Belvedere Marconi e Piazza Garibaldi, presso il Lungomare di Gualdo e l’adiacente spiaggia (San Vito Marina) e presso la piazza principale di Sant’Apollinare. I 4 Hot-Spot Wi-FI saranno evidenziati da apposita segnaletica e da cartelli informativi circa le modalità di uso e accesso gratuito al servizio. Attraverso questa progettualità - conclude Comini - intendiamo ampliare i servizi offerti sia ai cittadini che ai turisti e porre le basi per future iniziative attivabili tramite questa innovativa tecnologia».

