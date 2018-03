ARRESTATO SUL LUNGOMARE DI MONTESILVANO MENTRE VENDE DROGA

CRONACA. MONTESILVANO. Ieri sera i carabinieri di Penne hanno arrestato Abdoul Gueye, 41enne cittadino senegalese, senza permesso di soggiorno. L’uomo è stato sorpreso nei pressi di uno stabilimento balneare sul lungomare di Montesilvano mentre cedeva a due giovani tossicodipendenti della droga. Dopo una perquisizione personale da parte dei militari, l’uomo è stato trovato in possesso di dieci involucri in cellophane con all’interno 8,65 grammi di marijuana, materiale per il confezionamento e la somma contante di 31,40 euro, secondo gli inquirenti provento dell’attività di spaccio. Il presunto spacciatore, assolte le formalità di rito è stato ristretto nella camera di sicurezza della caserma di Penne in attesa del rito per direttissima che si terrà questa mattina presso il Tribunale di Pescara.

