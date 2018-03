GOLE SAN VENANZIO: SI ALLUNGANO I TEMPI PER LA MESSA IN SICUREZZA

Si allungano i tempi per la messa in sicurezza delle Gole di San Venanzio. In seguito alla comunicazione fatta dall’Anas, al presidente della Comunità Montana Sirentina, Luigi Fasciani e al Comitato Pro Valle Subequana, si è scoperto che vi è stato un ricorso al Tar, per cavilli burocratici, da parte dell’impresa arrivata seconda; resta così in sospeso l’aggiudicazione della gara attinente ai lavori di messa in sicurezza sul tratto viario delle Gole di San Venanzio.