COLONNELLA, MICROCREDITO PER LE NUOVE AZIENDE

Il Comune di Colonnella ha stipulato un accordo con un Istituto bancario per finanziamenti di microcredito volti ad incentivare l’avvio di nuove imprese sul territorio. I requisiti richiesti, per l’erogazione di un finanziamento bancario agevolato a coloro che aprono nuove partite Iva, sono un’età compresa tra i 18 e i 50 anni e la residenza nel Comune di Colonnella. Il credito concesso ai beneficiari ammessi al prestito non potrà superare l’importo complessivo di 50.000 euro. Il finanziamento sarà erogato, a seguito di un avviso pubblico, ai richiedenti che presenteranno un piano di fattibilità contenente il progetto imprenditoriale inerente nuove attività nei settori dei servizi, commercio, artigianato, professioni. Le domande di manifestazione di interesse dovranno pervenire in Comune entro il 10 giugno. Per informazioni e chiarimenti è possibile rivolgersi il mercoledì e il venerdì dalle 10 alle 13 all’Ufficio Affari Generali del Comune (0861 743420)

