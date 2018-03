PARLAMENTO: MARIA AMATO MEMBRO DELLA XII COMMISSIONE

POLITICA. VASTO. L’onorevole Maria Amato, già consigliera comunale a Vasto e Primaria di Radiologia all’ospedale di Vasto (in aspettativa) è stata nominata membro titolare nelle XII Commissione Affari Sociali e sostituto permanente del Sottosegretario Giovanni Legnini nella XII Commissione Politiche dell’Unione Europea.

Il Partito Democratico di Vasto esprime la massima soddisfazione poichè si tratta di commissioni strategiche: «la prima rappresenta un luogo privilegiato per dare risposte concrete a quanti hanno bisogno di salute, e in Abruzzo i nostri cittadini ne hanno veramente bisogno – si legge in una nota del PD Vasto – e la Dottoressa Maria Amato potrà mettere al servizio del nostro Paese le sue competenze in tema di politiche sanitarie; la seconda potrà permettere alla nostra Regione di intercettare treni importanti da e per l’Europa».

