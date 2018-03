ARRESTATI GLI ALBANESI CHE OSPITARONO CONNAZIONALE CHE AGGREDì AVVOCATO

VASTO. I Carabinieri della Compagnia di Vasto, ieri pomeriggio, su disposizione della locale Autorità Giudiziaria, hanno eseguito un ordine di custodia cautelare in carcere nei confronti di Arlind e Arvid Spahija, di 20 e 22 anni, i due albanesi che diedero ospitalità a San Salvo al connazionale Rubin Talaban, ricercato in tutta Italia per l’aggressione all’avvocato Lucia Annibali. I due, dopo la convalida dell’arresto per favoreggiamento, erano stati rimessi in libertà in attesa di giudizio. I Carabinieri di Vasto hanno però accertato che, al momento dell’arresto di Rubin Talaban a San Salvo, sugli Spahija che lo ospitavano, gravava la misura cautelare dell’obbligo di dimora nel comune di Cupello che, pertanto, non avevano rispettato.

I due albanesi si trovano ora presso la casa circondariale di Vasto a disposizione dell’Autorità Giudiziaria.