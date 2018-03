PESCARA. NIENTE ACQUA PER IL QUARTIERE ZANNI

PESCARA.- Rubinetti a secco giovedì 9 maggio, dalle 22 alle 6 del 10 maggio, per l’intero rione di Zanni per consentire all’Aca di eseguire dei lavori all’interno del cantiere aperto per la costruzione della nuova rete delle acque bianche in via Caravaggio. Per portare avanti le opere, l’Aca dovrà realizzare un cavallotto rispetto all’incrocio con il nuovo impianto di sollevamento previsto dal Comune, intervento che determinerà l’interruzione, per almeno otto ore, dell’erogazione di acqua potabile nelle abitazioni e attività della zona, operazione inizialmente programmata per la scorsa settimana, e poi sospesa per consentire una migliore organizzazione del cantiere che ora l’Aca ha scelto di aprire di notte, in modo da ridurre al minimo i disagi per la popolazione, che al risveglio, venerdì mattina, dovrebbe trovare regolarmente l’acqua nelle condotte.