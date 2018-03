PROCURATORE L'AQUILA IN VISITA AL CORPO FORESTALE

CRONACA. L’AQUILA. Stamane il Procuratore della Repubblica e della Direzione Distrettuale Antimafia di L'Aquila Fausto Cardella ha reso visita ai Comandi Regionale e Provinciale di L'Aquila del Corpo forestale dello Stato.

Nell'incontro e' stata richiamata la legge 3 febbraio 2011 n. 4 che ha istituito le Sezioni di P.G. del Corpo forestale dello Stato presso le Procure della Repubblica estendendo, tra l'altro, l'operativita' del CFS anche sui territori delle Regioni a statuto speciale. Il Procuratore ha espresso vivo apprezzamento per l'operato svolto dal Corpo forestale dello Stato, riconoscendo l'utilita' delle funzioni espletate in difesa dell'ambiente, nonche' nel controllo del territorio svolto soprattutto nelle aree rurali e montane. E' stata altresi' rimarcata l'alta professionalita' e specializzazione degli uomini della Forestale nel saper coniugare le conoscenze di polizia giudiziaria con gli aspetti prettamente tecnici, con particolare riferimento alle indagini svolte in campo ambientale e connesse anche al sisma del 6 aprile 2009.