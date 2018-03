RAPINA A MANO ARMATA ALLE POSTE DI VASTO: 90MILA EURO IL BOTTINO

VASTO. Rapina a mano armata questa mattina in un ufficio postale di Vasto Marina. I due malviventi, armati di una pistola e a volto coperto, hanno costretto gli impiegati dell'ufficio di via Sebenico a consegnare il denaro: il bottino, in via di quantificazione, ammonterebbe a circa 90mila euro. Nell'ufficio al momento della rapina, intorno alle 8.30, non c'erano clienti ma solo i tre impiegati e il direttore: possibile che i rapinatori abbiano scelto il momento dell'apertura dell'ufficio per agire indisturbati e poi dileguarsi una volta portato a termine il colpo. Sul luogo sono intervenuti i carabinieri di Vasto, che conducono le indagini nel massimo riserbo.