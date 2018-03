RAPINATO IL GESTORE DI UN BAR DI ORTONA. INDAGNO I CARABINIERI

ORTONA. Questa notte, un uomo armato di coltello e con il volto travisato da una sciarpa, è entrato in un bar del centro abitato di Ortona e, dopo aver minacciato il gestore, si è fatto consegnare la somma contante di 5mila euro contenuti nel registratore di cassa. Subito dopo il malvivente è fuggito facendo perdere le sue tracce nonostante le immediate ricerche avviate dai Carabinieri del Nucleo Operativo e Radiomobile della Compagnia di Ortona avvertiti dalla vittima. Sono in corso le indagini degli uomini dell’Arma.