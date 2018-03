GIOVEDI’ ARRIVA IL GIRO D’ITALIA, A SAN SALVO SCUOLE CHIUSE

CRONACA. SAN SALVO. Il Giro d’Italia partirà da San Salvo venerdì prossimo 10 maggio da Piazza Cristoforo Colombo, in occasione della settima tappa San Salvo-Pescara di 177 km. Questa mattina il sindaco Tiziana Magnacca ha firmato un’ordinanza sindacale con la quale si dispone la chiusura di tutte le scuole di ogni ordine e grado presenti sul territorio del Comune di San Salvo per il 10 maggio, con l’interruzione di tutte le attività didattiche e non.

Inoltre il comandante della Polizia municipale Saverio Di Fiore ha firmato a sua volta un’ordinanza per la chiusura al transito e la sosta sempre per il 10 maggio dalle 5 sino al termine del passaggio della corsa in piazzale Cristoforo Colombo, lungomare Cristoforo Colombo, via Paolucci, via Grasceta (Buonanotte), rotaroria Alpini, rotaroria via Sa Rocco, via Fontana Nuova, Corso Umberto I, corso Garibaldi, Via Duca degli Abruzzi, via Istonia. Apposita segnalazione in loco verrà apposta almeno 48 prima rispetto all’inizio della gara ciclistica.

