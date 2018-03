SANITOPOLI. MANCA IL GIUDICE, SALTA IL CONFRONTO TRA PERITI

PESCARA. E' saltato il confronto tra il perito della procura e quello dell 'ex presidente della Regione Abruzzo Ottaviano Del Turco previsto per oggi al Tribunale di Pescara, nell'ambito del processo su presunte tangenti nella sanita' privata abruzzese. L'udienza e' stata rinviata al prossimo 13 maggio per un impedimento di uno dei giudici a latere. Per lo stesso motivo salta anche l'udienza del prossimo venerdi'. Il consulente della procura, Antonio Cilli, e quello della difesa, Giacomo Gloria, erano stati citati dal presidente della collegio Carmelo De Santis per fare chiarezza sulla data delle fotografie della presunta dazione del 2 novembre 2007. Secondo la difesa le foto sono state scattate tra un periodo di tempo che va dal 16 giugno 2006 al novembre 2006.