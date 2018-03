VEDOVO E MALATO SI IMPICCA AL BALCONE DI CASA

TERAMO. Un uomo di 78 anni, residente in un comune del Teramano, si è tolto la vita impiccandosi al balcone di casa. Il corpo era visibile dalla strada ed i passanti hanno dato l'allarme. L'anziano era sofferente di Alzheimer; il suo e' stato il dramma della disperazione e della solitudine. Aveva perso alcuni giorni fa la moglie, mentre in precedenza aveva perso entrambi i figli: uno a causa di un incidente stradale, l'altro per un male incurabile. L'uomo era assistito dalla badante ed ha approfittato della sua momentanea assenza per suicidarsi.