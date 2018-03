DOMENICA A PESCARA BIMBINBICI

CRONACA. PESCARA. Si svolgerà domenica prossima, 5 maggio, la nuova edizione di ‘Bimbinbici’ promossa dalla Fiab, la passeggiata ecologica dedicata ai bambini, ma che apre le porte anche ai genitori. La partenza è prevista da piazza Salotto per le 10.30 per snodarsi lungo corso Umberto, corso Vittorio Emanuele, raggiungere la rotatoria Agip di via Marconi e tornare in piazza della Rinascita. Tutte le strade interessate dalla biciclettata saranno chiuse dalla Polizia municipale seguendo il passaggio della carovana, per poi essere subito riaperte alle auto, con una Domenica ecologica itinerante. Contemporaneamente piazza Salotto ospiterà il ‘campo scuola-guida’ per impartire ai bambini le prime nozioni sul codice della strada e segnaletica, e una CiclOfficina, per insegnare ai più piccoli a prendersi cura della propria bicicletta.