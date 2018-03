DUE TIFOSI DELLO SPOLTORE MULTATI: DIVIETO DI ACCESSO ALLO STADIO

TERAMO. Gravi le intemperanze di cui si sono resi responsabili alcuni tifosi dello Spoltore nella partita contro il Penne disputata il 24 marzo 2013 nell’ambito del campionato di 3^ categoria.

Nel corso dell’incontro alcuni supporters hanno invaso il campo di gioco e si sono scagliati contro il portiere del Penne, provocando la sospensione dell’incontro.

Due i tifosi dello Spoltore per i quali il Questore di Pescara ha disposto l’interdizione all’accesso ai luoghi ove si svolgono manifestazioni sportive per le maggiori responsabilità nei fatti sopra indicati.

Per le predette problematiche l’Osservatorio Nazionale sulle Manifestazioni Sportive e il Comitato Nazionale di Analisi sulle Manifestazioni Sportive unitamente agli organi di giustizia sportiva hanno dato indicazioni per impedire che i tifosi dello Spoltore accedano all’impianto sportivo di Villa Bozza di Montefino.

Il provvedimento di divieto è stato adottato dal Prefetto della Provincia di Teramo e notificato alla Società sportiva Spoltore Calcio.