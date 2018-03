ALEX ZANOTELLI A PESCARA

PESCARA. Il missionario Comboniano Alex Zanotelli sarà a Pescara Lunedì 6 maggio 2013 alle ore 17.30 presso

il salone della parrocchia Cuore Immacolato di Via Vespucci, 45 in occasione del suo intervento nell'ambito del corso di formazione “AFRICA.. PIU’ VICINA”, ciclo d'incontri organizzato da CVM Comunità Volontari per il Mondo insieme all’associazione APAPA Onlus ed i Laici Missionari Comboniani, per avvicinarsi, conoscere e condividere il continente madre. Per l'occasione l'evento sarà aperto anche a chi non frequenta il corso di formazione. Il tema che affronterà il missionario sarà: "Economia africana, quali sono le cause della povertà in un Paese così ricco di risorse?". Da questo argomento il missionario ci introdurrà a tematiche molto attuali come i nuovi stili di vita, la decrescita e la sobrieta' felice. Padre Alex è nato a Livo (Trento) il 26 agosto 1938, è ordinato sacerdote nel 1964. Missionario comboniano, ha operato per otto anni in Sudan.