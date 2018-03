PESCARA. L’amministrazione comunale oggi, sabato 4 maggio, attenderà l’arrivo dei cittadini di via Di Sotto che protestano per una grande Assemblea popolare che si svolgerà direttamente in Sala consiliare. I cittadini protestano contro il degrado e altre criticità del quartiere. Sarà presente il sindaco Mascia e l’organizzatore della manifestazione Massimiliano Pignoli.