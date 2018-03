RADUNO HARLEY DAVIDSON A PESCARA

PESCARA. sabato 4 maggio si terrà la parata delle Harley Davidson da collezione. A partire dalle 18, attraverserà il centro cittadino e la riviera per un saluto alla città, in ricordo del raduno avuto a Pescara circa due anni fa. A scortare il passaggio degli appassionati delle moto sarà la Polizia municipale, per un fine settimana dedicato ai motori anche con il Nolan Day 2013 che richiederà la chiusura al traffico per due giorni, domani e domenica, 4 e 5 maggio, anche di via Ruggero Settimo.