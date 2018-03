CAL: DEL CORVO «APPROVATA MODIFICA DI LEGGE SULLE INELEGGIBILITA' E INCOMPATIBILITA' A CONSIGLIERE REGIONALE»

L’AQUILA. Nella seduta odierna del Consiglio delle Autonomie Locali, e' stato approvato il progetto di legge "Modifiche ed integrazioni alla L.R. 30 dicembre 2004, n.51, recante Disposizioni in materia di ineleggibilità, incompatibilità e decadenza dalla carica di consigliere regionale". Lo scrive in una nota il presidente Antonio Del Corvo, «Oggi il CAL, con questo provvedimento, ha esercitato la sua iniziativa legislativa, facendo suo il disegno di legge proposto dall'ANCI e dall'UPA d'Abruzzo, proponendo al Consiglio Regionale, di eliminare l'ineleggibilità dei Presidenti delle Province, degli Assessori e dei Sindaci per il ruolo di Consigliere Regionale. La modifica si rende necessaria al fine di evitare inutili contenziosi, per la prossima campagna elettorale, alla luce dei recenti principi stabiliti dalla Corte Costituzionale».