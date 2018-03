VASTO, DOMENICA INAUGURAZIONE DEL RESTYLING DELLA SCALINATA ROSSETTI

CRONACA. VASTO. Si terrà domenica mattina alle ore 10, l’inaugurazione del restyling della Scalinata Rossetti che si affaccia sulla suggestiva Loggia Amblingh di Vasto. Interverranno il sindaco Luciano Lapenna ed il Governatore Lions del Distretto 108/A Giuseppe Rossi. «“Un grazie di cuore a tutti – ha detto il sindaco di Vasto – con la speranza che queste iniziative scoraggino i numerosi atti di vandalismo che continuano a danneggiare gli angoli più suggestivi della nostra città. Non vi nascondo che sono un po’ stanco ma non è certamente questo il momento di abbassare la guarda. Ben vengano, quindi, iniziative di questo genere».

Inaugurazione, quella in programma domenica mattina, che avviene a conclusione del Progetto “Arte in Borgo”, nato da un’idea del Lions Club “Adriatica Vittoria Colonna” e del Comune di Vasto, grazie alla fattiva collaborazione del laboratorio di ceramica “Creta Rossa” e del Liceo Artistico “Pantini-Pudente” della nostra Città.