COMUNE L'AQUILA: SI E' DIMESSO L'ASSESSORE MARCO FANFANI

POLITICA. L’AQUILA. L'assessore Marco Fanfani, eletto nei giorni scorsi alla presidenza della Fondazione Carispaq, ha rassegnato stamani le dimissioni. «Ringrazio Marco Fanfani per il lavoro svolto in questi anni all'interno dell'esecutivo. ha dichiarato il sindaco Massimo Cialente - In un momento difficile e complesso per la citta' il suo impegno, in materie di particolare importanza, e' stato proficuo e fattivo». Le deleghe attribuite a Fanfani (Pianificazione commerciale, Attivita' produttive, Politiche comunitarie, Sportello unico per le attivita' produttive - Suap, Commercio, Politiche del credito, Polo fieristico ed eventi fieristici) sono attualmente detenute dal sindaco Massimo Cialente

