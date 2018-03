BANCAROTTA: PROCESSO A VINCENZO ANGELINI NUOVAMENTE RINVIATO

CHIETI. Ancora un rinvio del processo in corso al Tribunale di Chieti nei confronti di Vincenzo Angelini, accusato di bancarotta fraudolenta nell'ambito del fallimento del gruppo Villa Pini. Questa mattina, l'imprenditore ha prodotto un certificato medico ed il Tribunale, che ha aggiornato il processo al prossimo 12 luglio, ha subito disposto una visita fiscale che ha certificato l'impossibilita' per Angelini di comparire in aula. E' stato cosi' disposto il rinvio del processo. Assieme ad Angelini sono imputati a vario titolo la moglie Anna Maria Sollecito, la figlia Chiara, e tre ex componenti del collegio sindacale di Villa Pini. Fra i testimoni citati per l'odierna udienza c'era anche l'imprenditore Nicola Petruzzi, attuale gestore della casa di cura Villa Pini.