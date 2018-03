RAPINA ALL’UFFICIO POSTALE DI BUCCHIANICO: 5MILA EURO IN CONTANTI

BUCCHIANICO. Questa mattina, intorno alle ore 9:00, due persone armate di coltelli e con il volto travisato da un passamontagna sono entrati nell’ufficio postale ubicato in Largo Sant’Urbano a Bucchianico e si sono fatti consegnare dal personale in servizio la somma contante di 5000 euro. Subito dopo sono fuggiti a piedi nelle vie del centro storico del paese facendo perdere le loro tracce. Al momento della rapina nell’ufficio postale erano presenti una ventina di persone. Una donna, a causa dello spavento, ha avuto un malore e pertanto è stato necessario l’intervento dei medici del 118. Sono in corso le indagini dei Carabinieri della Stazione di Bucchianico.