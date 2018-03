Giuseppe D’Angelo nuovo presidente dell’Unione dei Comuni delle Colline Teatine

CHIETI. Cambio al vertice dell’Unione dei Comuni delle Colline Teatine, che ha eletto il suo nuovo presidente. Si tratta del sindaco di Casacanditella Giuseppe D’Angelo, che riceve il testimone dal suo collega di San Martino sulla Marrucina, Luciano Giammarino.

Il neo presidente ringrazia i colleghi per la fiducia che gli è stata concessa e sottolinea: «Si tratta di un incarico davvero importante e al di là delle polemiche che sono all'ordine del giorno, l'Unione dei Comuni è ad oggi una realtà regolata da una legge nazionale che i piccoli comuni sono tenuti a rispettare. Seppur nella diversità, i comuni si trovano insieme per risolvere i problemi di tutti. Continueremo pertanto a lavorare per ottimizzare e migliorare i servizi ai cittadini».