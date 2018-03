LANCIANO CELEBRA LA GIORNATA INTERNAZIONALE DEL JAZZ UNESCO

MUSICA. LANCIANO. Da Lanciano a New York, a Tokyo e a Montreal, ha fatto il giro del mondo con Citra vini il Cd live degli Italian Hot Five, registrato in occasione della III edizione del Festival Jazz Tradizionale Città di Lanciano. Fabrizio Bosso (tromba), Gianluca Galvani (cornetta), Luca Mannutza (pianoforte), Renato Gattone (contrabbasso) e Gianluca Perasole (batteria) hanno dato vita sul palco del teatro comunale Fedele Fenaroli al progetto ideato appositamente per il Festival dal Direttore artistico, Gattone. Da After you’ve gone del 1918 ad I’m confessin’ that I love you del 1930, la track list del Cd si sviluppa su standard che hanno fatto la storia del jazz. Il progetto musicale ha visto la ritmica solida e dal groove intenso di Mannutza, Gattone e Perasole accompagnare per la prima volta l’incontro dei due solisti, Bosso e Galvani, che appartengono a due correnti musicali molto distanti tra loro: trombettista jazz moderno il primo e cornettista jazz tradizionale il secondo, l’uno più orientato verso gli stili Be bop, Hard bop e Modale, l’altro a suo agio negli stili New Orleans, Dixieland e Swing. Il Cd, distribuito omaggio da Citra ai suoi clienti e fornitori nel mondo, è stato molto apprezzato anche dagli addetti ai lavori che ne hanno ricevuto copia omaggio dal Festival.