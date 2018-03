L’INTERNATIONAL JAZZ DAY AL CASTELLO DI SEMIVICOLI

MUSICA. CASACANDITELLA. Saranno i musicisti ad invogliare gli ascoltatori, i vini Masciarelli e Marina Cvetic penseranno ai loro calici: è questa la “nota distintiva” di Let’s Celebrate Jazz, evento di Martedì 30 aprile 2013, organizzato nel Castello di Semivicoli di Casacanditella (CH).

L’apertura con il primo concerto è prevista alle ore 17:30, l’ultimo concerto dei 3 in programma è fissato invece per le ore 21:30. Inizierà Michele Di Toro, col suo piano solo; sarà poi la volta della voce di Anna Fattori accompagnata dal pianoforte di Angelo Trabucco (h 19:30), chiuderanno infine Jacek Pelc, Maurizio Rolli e Giancarlo Alfani (in jam anche con Danny Manzo), ma tutti i concerti saranno seguiti da jam session, durante le quali tutti i musicisti presenti si ritroveranno a dialogare insieme con i propri strumenti, mentre gli ospiti potranno degustare vini di casa Masciarelli e canapés. Ticket d’ingresso: 20 € a persona