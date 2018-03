PRIMO MAGGIO TEATINO, CONCERTO A CHIETI SCALO

MUSICA. CHIETI. “Primo Maggio 2013. Il lavoro è vita”, questo il titolo dell’evento musicale che si terrà il prossimo 1 maggio a Chieti Scalo, organizzato dal Comune di Chieti e dalle associazioni Music Force e Il Canovaccio. Un’iniziativa che vedrà sul palco di piazzale Marconi numerosi artisti abruzzesi che si esibiranno insieme per festeggiare in musica, per la prima volta a Chieti, la giornata dedicata al lavoro e a tutti i lavoratori. I protagonisti del concerto, che si terrà dalle ore 18 alle ore 21, saranno il tenore di origini pescaresi Piero Mazzocchetti; la “chitarra granitica del Gran Sasso” Rocco’n’Rollo, noto cabarettista della trasmissione televisiva Colorado Cafè che, sul palco, fonderà puro rock e consolidata comicità in chiave decisamente abruzzese; il gruppo musicale Anemamé, con la loro musica popolare fatta di sfumature reggae e rock sempre e comunque in difesa della “green land” chiamata Abruzzo. Seguiranno il folk d’autore dei Dogs Love Company, peraltro vincitori del Premio Pigro dedicato al cantautore Ivan Graziani, gli emozionanti affreschi musicali di vita quotidiana di Andy Micarelli, il pop rock intenso e raffinato di Elya e i suoni passionali di Gianni De Chellis Project. E poi sarà ancora la musica la vera protagonista con i Near, Anyma, Malamadre, band rock prog capitanata dall’istrionico Simone Flammini e Paolo De Cesare, tutti nomi del panorama musicale italiano emergente che condividono l’esperienza musicale di scrittura e creazione attraverso la quale ognuno esprime in maniera personale le proprie sensazioni