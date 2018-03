TURISTA MORTO IN ALBERGO: FORSE CAUSE NATURALI

L'AQUILA. Un uomo di 66 anni è stato trovato morto oggi in un albergo a Santo Stefano di Sessanio. Da quanto si è appreso, si tratta di un turista norvegese; il decesso, molto probabilmente, sarebbe legato a cause accidentali. Sul posto i Carabinieri della stazione di Calascio, coordinati dal comandante provinciale Savino Guarino. Presente anche il medico legale per i necessari accertamenti. Santo Stefano ospita da anni un turismo diffuso tra varie abitazioni del borgo ristrutturate, un modello che attrae visitatori dall'Italia e dall'estero.