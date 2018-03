TENNIS, A TORTORETO LE FINALI NAZIONALI AICS

SPORT. TORTORETO. La Val Vibrata capitale dello sport e Tortoreto diventa sede della finale nazionale Aics di Tennis. Fino a domenica 28 aprile, oltre mille atleti animeranno le varie discipline sportive giocando negli impianti messi a disposizione dai Comuni di Martinsicuro, Tortoreto ed Alba Adriatica. Ben 14 strutture alberghiere, parte della quali a Tortoreto, ospitano gli atleti che partecipano all’iniziativa “Sport senza confine”. Soddisfatto l’assessore allo Sport del Comune di Tortoreto, Luigi Ripani. «Costa dei Parchi ci ha rivolto ringraziamenti per la disponibilità – dice Ripani. Siamo contenti che, per il tennis, Tortoreto sia stata scelta dall’Aics Nazionale tanto da meritarci il compiacimento per i nostri impianti, del presidente Bruno Molea».