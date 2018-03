RIFIUTI, RACCOLTA DIFFERENZIATA RAGGIUNGE A SAN VITO IL 70%

RIFIUTI. SAN VITO CHIETINO. Nei primi tre mesi dell’anno, il Comune di San Vito Chietino ha raggiunto una percentuale di raccolta differenziata pari al 70%, record storico per il nostro Comune.

«L’importante risultato raggiunto conferma la bontà del nuovo servizio di raccolta porta a porta integrale attivato lo scorso anno e la particolare attenzione che i cittadini sanvitesi dedicano quotidianamente al rispetto delle nuove modalità di conferimento», commenta l’assessorato all’Ambiente.

«E’ importante anche segnalare che, nell’arco di un solo anno (dal 2011 al 2012), si è registrato un calo della produzione generale di rifiuti di circa 700 tonnellate (-30%) ed una riduzione drastica di rifiuti conferiti in discarica (meno 1000 tonnellate pari a -45%) con un evidente beneficio per l’ambiente.

Mantenendo questo trend, sarà possibile, a partire dal prossimo anno, introdurre la c.d. tariffa puntuale al fine di calcolare il relativo importo, non soltanto in base alla superficie dell’immobile, ma anche sul numero effettivo di ritiri del rifiuto indifferenziato e rendere, così, la tariffa più equa».