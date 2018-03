‘ROSETO TRICOLORE’ BUOVO GRUPPO CONSILIARE

POLITICA. ROSETO. E’ stato presentato ieri il nuovo Gruppo consiliare "Roseto Tricolore". Hanno partecipato il presidente dell'associazione, Emilio Di Febo, l'assessore comunale alle Politiche Sociali, Alessandro Recchiuti, e il capogruppo consiliare, Attilio Dezi, con la partecipazione dell'assessore regionale al Lavoro, Paolo Gatti. A salutare la nascita del nuovo gruppo consiliare anche il sindaco, Enio Pavone, alla presenza dell'intera Giunta comunale e di alcuni rappresentati di partiti politici locali del centrodestra.

L'assessore Recchiuti nel suo intervento ha rimarcato il pieno sostegno del nuovo gruppo all'attuale amministrazione, sottolineando la forte presenza femminile nell'associazione "Roseto Tricolore".

A ripercorrere le vicende che hanno portato alla nascita dell'associazione, il capogruppo Dezi: «Tutto è iniziato nel periodo antecedente le elezioni politiche di febbraio. Già allora confrontandoci con gli amici e i cittadini, avevamo intuito che la forma tradizionale di partito, di cui alcuni di noi facevano parte, era finita. La dimostrazione poi si è avuta sia dai risultati elettorali, sia dalla situazione attuale dei partiti che è stata rappresentata in maniera egregia dal Presidente della Repubblica durante il suo discorso del 22 aprile 2013. Per questo abbiamo deciso, disinteressandoci dei tatticismi politici e in controtendenza alla regole implicite della vecchia politica, di costituire questa associazione prima delle elezioni. Ecco perché abbiamo deciso di fare un’associazione e di non aderire ad un partito».