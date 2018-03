DOMENICA GIORNATA INTERNAZIONALE VITTIME DELL’AMIANTO

CRONACA. ROMA. Domenica 28 aprile 2013, in occasione della giornata internazionale delle vittime dell’amianto, l’Osservatorio Nazionale sull’Amianto - ONA ONLUS sarà presente in Piazza San Pietro, con un raduno nazionale di tutti gli iscritti, per una giornata di preghiera per le vittime e soprattutto per la sorte di chi è stato esposto all’amianto e per evitare che altri ne rimangano vittima. La delegazione sarà guidata dal Presidente Nazionale avvocato Ezio Bonanni e dal Segretario Generale Michele Rucco. Saranno presenti, tra gli altri Nicola Panei del Direttivo Nazionale e numerosi responsabili territoriali, tra i quali Massimiliano Posarelli, del coordinamento ONA Toscana e Antonella Franchi, coordinatrice delle mamme dei bambini esposti ad amianto nelle scuole. In tutta Italia, le sedi territoriali organizzeranno una giornata di preghiera, con messe in suffragio per le vittime e in favore dei più piccoli esposti all’amianto in circa 2.400 scuole italiane.