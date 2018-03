NUOVA ACROPOLI RIAPRE LA ROCCA DI CALASCIO

ROCCA CALASCIO. Da giovedì 25 aprile riapre la Torre fortificata di Rocca Calascio per la primavera-estate 2013.

Grazie all'opera gratuita dei volontari di Nuova Acropoli, in collaborazione con il Comune di Rocca Calascio, l’antica fortezza torna ad aprire le sue porte ai moltissimi visitatori che ogni anno decidono di raggiungere uno dei borghi più belli del nostro territorio, da cui poter godere un panorama mozzafiato.

Tutte le estati, da più di 10 anni, i volontari dell’Associazione si occupano della manutenzione ordinaria della Torre e si impegnano a tenerla aperta per quanti vogliono visitare l’interno, salire sulla terrazza e spaziare con lo sguardo su tutto il territorio circostante, dal Gran Sasso fino a Sulmona ed oltre. Rocca Calascio, infatti, è tra i siti più elevati (circa 1500 m.s.l.m.) di quella rete di castelli, fortificazioni e torri che, durante il medioevo, abbracciava tutto il centro Italia garantendo la protezione del territorio e facilitando le comunicazioni.



Per la stagione 2013 la Torre di Rocca Calascio sarà aperta, con ingresso gratuito, nei seguenti giorni:

· 25 aprile, 1° e 3 maggio e tutte le domeniche di giugno con orario 11.00-13.00, 14.00-17.00;

· tutte le domeniche di luglio con orario 11.00-13.00, 14.00-18.00;

· dal 1° al 31 agosto con orario 11.00-13.00, 14.00-19.00;

· e tutte le domeniche di settembre con orario 11.00-13.00, 14.00-17.00.