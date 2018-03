PALLAVOLO. IL PUNTO DELLA SITUAZIONE NEL GIRONE DI SERIE B2 DEL CHIETI

CHIETI. Mentre la Pallavolo Chieti usufruisce della sua ultima sosta forzata prevista dal calendario, la 24^ giornata del torneo di Serie B2 girone G rende ufficiali quasi tutti i verdetti della stagione 2012/2013.

Nei piani alti della classifica, le tre squadre che si contenderanno fino all'ultima giornata il salto di categoria diretto sono definitivamente le pugliesi Ugento & Taviano, Alessano e Pulsano. Considerando la situazione attuale, un eventuale passo falso delle due inseguitrici nella prossima giornata potrebbe sancire la vincitrice del torneo già nel prossimo week end, senza dover attendere altri sette giorni.

Tutto già deciso, invece, nei bassifondi della graduatoria: dopo il ritiro dell'Hatria durante il campionato, da sabato sera il Paglieta è matematicamente retrocesso in Serie C. Si materializza dunque la seconda retrocessione consecutiva, ma a differenza della passata stagione questa volta l'ufficialità è arrivata con due turni di anticipo, a seguito della pesante sconfitta casalinga rimediata dagli abruzzesi proprio contro la loro ex diretta rivale per la salvezza Ostuni.