ZTL PESCARA, PARTITA CONSEGNA DEI NUOVI PERMESSI

PESCARA. E’ partito ieri il rilascio dei nuovi permessi per la sosta gratuita e il transito nelle Zone a traffico limitato, nelle isole pedonali e zone disco orario della città: 150 i primi pass rilasciati, 115 già consegnati dai tre Sportelli dell’Urp, e inerenti i permessi per la sosta gratuita dei residenti nelle zone con disco orario; dei 115 contrassegni, sei le richieste inoltrate on line, che verranno soddisfatte entro quarantotto ore; 35 le domande accolte dalla Polizia municipale per il transito dei residenti nelle Zone a traffico limitato o nelle isole pedonali, pass, questi ultimi, che verranno consegnati entro poche ore con gli agenti che richiameranno i cittadini al telefono. «Dunque la macchina ha funzionato», spiega l’assessore Berardino Fiorilli, «e, ovviamente, l’Ufficio Relazioni con il Pubblico del Comune sarà aperto anche nei prossimi giorni, ossia dal lunedì al venerdì dalle 8.30 alle 12.30 e, il martedì e il giovedì, anche dalle 15.30 alle 17.30. Nel frattempo gli uffici stanno completando l’invio delle lettere ai cittadini delle zone interessate, lettere nelle quali forniamo un utile vademecum da conservare nel taschino agli utenti per ricordare loro dove e come parcheggiare. Ai cittadini ricordiamo che per ora saranno ancora validi i vecchi permessi, dunque di non precipitarsi agli sportelli perché ci sarà il tempo necessario per mettersi in regola».