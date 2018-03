GOLDEN LADY DI GISSI: MOVIMENTO 5 STELLE INTERROGA IL GOVERNO

ABRUZZO. Il 16 aprile i deputati abruzzesi del Movimento 5 Stelle (Colletti, Vacca, Del Grosso) hanno depositato un’interrogazione parlamentare (atto n. 4-00240) a sostegno dei lavoratori della ex Golden Lady di Gissi (Chieti), rimasti senza lavoro dalla fine del 2011 quando l’azienda ha deciso di trasferire il proprio stabilimento produttivo in Serbia.

«In particolare», dicono i firmatari, «auspichiamo una pronta modifica della legge di stabilità 2013 (legge 24 dicembre 2012 n. 228) per prorogare la cassa integrazione e i benefici a sostegno del reimpiego dei lavoratori disoccupati (cd. “formazione on the job”). Ci aspettiamo poi che il Governo convochi quanto prima un tavolo di concertazione con le parti sociali, i lavoratori ex dipendenti della Golden Lady e, soprattutto, le proprietà delle due aziende di settore tessile/calzaturiero (Silda Invest e New Trade) impegnate, sinora senza risultati, nella riconversione dello stabilimento e nella ricollocazione del personale»