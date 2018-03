A BUSSI, IL CAMPIONATO EUROPEO DI ENDURO

BUSSI. Dal 26 al 28 aprile appuntamento a Bussi sul Tirino per il Campionato europeo di enduro, organizzato dal Motoclub Lo Sherpa in collaborazione con la Provincia di Pescara. Ad oggi si contano già oltre 200 iscrizioni di atleti provenienti da tutta Europa e non solo, e il dato non è ancora definitivo.

Il programma di questo appuntamento sarà illustrato alla stampa nel corso di una conferenza in programma mercoledì, 24 aprile, alle ore 10.30, nella sala Figlia di Jorio della Provincia, a Pescara.