CISL FP: TRANIELLO RICONFERMATO

CISL FB: TRANIELLO RICONFERMATO

ABRUZZO. SINDACATI. Vincenzo Traniello è stato riconfermato alla guida della CISL Funzione Pubblica d’Abruzzo. L’elezione si è svolta a Vasto durante il congresso della categoria regionale, dal titolo “Prepariamo il futuro insieme, riunitosi insieme alla CISL FP Molise in vista della prossima unificazione delle due strutture in un’unica CISL FP Abruzzo-Molise prima del periodo estivo. All’assemblea della Funzione Pubblica, che rappresenta tutti i lavoratori della pubblica amministrazione e dei pubblici servizi: sanità ed assistenza pubblica e privata, ministeri, agenzie fiscali, Comuni, Province e Regioni, enti pubblici non economici, terzo settore, hanno partecipato 100 delegati rappresentanti di circa 6000 iscritti abruzzesi.

