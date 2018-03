RUBANO FURGONE E METTONO A SEGNO UN FURTO IN UN BAR

COLLECORVINO. Dopo aver rubato un furgone a Collecorvino hanno messo a segno un furto in un bar a Loreto Aprutino, nel pescarese. E' accaduto nella notte. Il bar dove e' avvenuto il colpo si chiama "Bar Perbacco". Dopo aver forzato la saracinesca e sfondato la vetrata della porta d'ingresso, i ladri hanno prelevato tre "slot machine", un apparecchio cambiasoldi ed il cassetto del registratore di cassa, per un danno complessivo di cinquemila euro. Il furgone cassonato e' stato ritrovato dai carabinieri di Loreto in localita' Collespedale e a poca distanza c'erano le slot machine e la macchinetta cambiasoldi, forzate e svuotate del denaro. Il danno e' coperto da assicurazione.