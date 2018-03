UOMO SI DENUDA DAVANTI A SCUOLA, CC LO PORTANO IN OSPEDALE

TERAMO. Un uomo di circa 40 anni, oggi intorno alle 14,15, e' stato fermato dai carabinieri della compagnia di Teramo mentre si denudava davanti alla scuola Noe' Lucidi a Teramo. L'esibizionista si sarebbe spogliato dopo l'uscita di scuola degli studenti. I militari giunti sul posto hanno bloccato l'uomo e accompagnato in ospedale per accertamenti sanitari. Il 40enne,secondo le prime frammentarie notizie, soffrirebbe di crisi depressive motivo per cui e' stato accompagnato al "Mazzini" per i controlli sanitari. Nei suoi confronti, al momento, non e' scattata alcuna denuncia.