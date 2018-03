RACCOGLIEVANO FERRO SENZA AUTORIZZAZIONE, DUE DENUNCE

LANCIANO. E' stata sorpresa dai Carabinieri, ieri mattina, mentre raccoglieva materiale ferroso insieme ad un connazionale. I militari del Nucleo Operativo e Radiomobile stavano svolgendo un servizio di pattuglia nel territorio del comune di Lanciano quando hanno notato un autocarro Fiat Iveco con a bordo due persone. Gli uomini dell'Arma hanno intimato l'alt al veicolo ed hanno identificato i due occupanti, una coppia di cittadini romeni di 36 e 34 anni. I due stavano trasportando del materiale ferroso senza le dovute autorizzazioni pertanto sono stati condotti in caserma e denunciati entrambi per attivita' di gestione di rifiuti non autorizzata. Nel corso dei controlli effettuati presso la banca dati delle Forze di Polizia i militari hanno pero' scoperto che sul conto della 34enne gravava un'ordinanza di custodia cautelare in carcere, emessa a maggio 2011 dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Pescara, per associazione a delinquere finalizzata alla commissione di furti presso abitazioni, esercizi commerciali e sedi industriali. La donna e' stata quindi arrestata e tradotta presso la casa circondariale di Chieti a disposizione dell'Autorita' Giudiziaria. Il materiale ferroso ed il veicolo sono stati sequestrati ed affidati in deposito giudiziale ad una ditta autorizzata del posto.