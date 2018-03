CUPELLO PRIMO COMUNE A SFRUTTARE FONDO DI ROTAZIONE DELLA CASSA DEPOSITI E PRESTITI

CUPELLO. Il Comune di Cupello è il primo comune in tutta Italia ad accreditarsi presso la Cassa Depositi e Prestiti per utilizzare il fondo di rotazione della stessa Cassa, destinato agli Enti Locali per il pagamento dei debiti nei confronti delle imprese. La richiesta, comunica il Sindaco Angelo Pollutri, e stata inoltrata in data odierna.

La richiesta darà la possibilità di alleggerire lo stato di sofferenza di tante piccole imprese che ruotano attorno alle pubbliche Amministrazioni, in particolare le piccole società e le cooperative di servizi che operano nell’ambito dei servizi alla persona, come l’assistenza all’anziano, al disabile, al minore.

Tutti questi ostacoli di liquidità da parte degli Enti Locali si sono creati a causa dei ritardi di accreditamento dei trasferimenti da parte dello Stato.