E' MORTO FERDINANDO BUCCELLA, VICE PRESIDENTE DI CASARTIGIANI

LANCIANO. E’ morto ieri sera presso l’Ospedale Civile di Lanciano dove era ricoverato da tempo, Ferdinando Buccella, per tutti “Nando” , all’età di 70 anni. Vice Presidente Nazionale e Coordinatore regionale di Casartigiani, direttore generale di Casartigiani Chieti e Confidimpresa Abruzzo, componente del CdA della Camera di Commercio di Chieti. Da anni impegnato con grande passione in difesa degli artigiani. Buccella era “l’anima” della Cooperativa Artigiana di Garanzia “Città di Lanciano”, una cooperativa che contra oltre 3000 soci e che da circa un anno aveva trasformato in Confidimpresa Abruzzo .

In molti lo ricordano con il suo modo di fare da “combattente” avuto fino agli ultimi giorni di vita per portare avanti azioni utili agli artigiani. I funerali si terranno domani mattina, giovedi, a Lanciano presso la Parrocchia del Sacro Cuore località Olmo di Riccio. Il corteo funebre si muoverà dall’ospedale alle ore 09.30.