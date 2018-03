ANZIANO MUORE A LORETO APRUTINO MENTRE GUIDA L'AUTO

LORETO APRUTINO. Un uomo di 82 anni di Loreto Aprutino e' morto questa mattina mentre era alla guida della sua auto, alla periferia del paese. Il veicolo e' finito sul ciglio della strada e qualcuno ha segnalato la presenza dell'anziano nell'abitacolo, accasciato su se stesso. Sono intervenuti i soccorsi e i carabinieri del posto ma per lui non c'e' stato niente da fare. Il medico legale ha accertato che il decesso e' avvenuto per morte naturale. La salma e' stata riconsegnata ai parenti.