ALLUVIONE 2011. ALLA PROVINCIA DI TERAMO ALTRI 1,2 MLN

TERAMO. Dal Dipartimento di Protezione civile sono arrivati 1 milione e 232 mila euro per i danni alluvione (2011). Si tratta della quota restante dei 5 milioni di euro stanziati dal Dipartimento, al momento le uniche somme trasferite sul conto corrente dedicato rispetto a quelle deliberate; 33 milioni di euro in totale: oltre ai 5 della Protezione Civile ci sono i 20 milioni dalle annualità 2000-2006 di Fas non utilizzati e destinati dalla Regione alla copertura dei danni; gli 8 milioni stanziati con apposito emendamento nell’ultima legge Finanziaria.

Così come è stato fatto con i primi fondi del Dipartimento - 3 milioni 696 mila euro - questa seconda tranche sarà redistribuita in quota parte a tutti i Comuni inseriti nell’elenco del Piano degli interventi a parziale copertura delle “somme urgenze” certificate da idonea documentazione.