ROSETO IN ONDA SU “SERENO VARIABILE” IL 4 MAGGIO PROSSIMO

ROSETO. Domani e dopodomani le telecamere di “Sereno Variabile” saranno a Roseto, per registrare le immagini e le interviste della puntata che andrà in onda il prossimo 4 maggio su Rai 2, oltre che sui canali satellitari di Rai International e Yes Italia. La troupe della Rai, capitanata dal celebre conduttore televisivo Osvaldo Bevilacqua, arriverà in mattinata a Montepagano, per effettuare le riprese degli scorci più suggestivi del borgo storico; tra le interviste in programma anche quelle ad un noto personaggio locale, l’ultracentenario Altobrando, detto “Balduccio”, Rapagnà, classe 1909.

Successivamente, la troupe si sposterà a Roseto centro e sul lungomare, per effettuare alcune riprese dell’arenile rosetano e della Riserva del Borsacchio: sarà allestito un set sulla spiaggia, con interviste ad alcuni operatori locali. Previste anche riprese aeree a bordo dell’Atr del Reparto Volo della Guardia Costiera di Pescara.

All’interno della trasmissione, uno spazio speciale sarà dedicato all’evento “Roseto Air Show – Frecce Tricolori 2013”, in programma il prossimo 12 maggio a Roseto, con interviste ai promotori del Comitato organizzatore locale.