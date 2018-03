STUDENTE DI 17 ANNI CON 10 GRAMMI DI MARIJUANA DENUNCIATO DAI CARABINIERI

CHIETI. I Carabinieri del Nucleo Operativo e Radiomobile di Chieti hanno denunciato, in stato di libertà, uno studente di 17 anni trovato in possesso di 10 grammi di marijuana. I militari, nel week end, mentre svolgevano un servizio di pattuglia nel centro storico di Chieti, nel transitare nei pressi di Piazza San Giustino, hanno notato un gruppo di giovani che confabulavano tra di loro. Dopo essersi avvicinati per effettuare un controllo hanno notato che uno di loro aveva assunto un’espressione visibilmente preoccupata. Il giovane, infatti, aveva nella tasca della sua giacca una bustina di cellophane contenente 10 grammi di marijuana che è stata poi sequestrata dai militari. Accompagnato in caserma il 17enne è stato denunciato in stato di libertà per detenzione, a fini di spaccio, di sostanze stupefacenti. Altri 2 grammi di marijuana sono stati invece sequestrati ad un suo amico che è stato segnalato alla locale Prefettura come assuntore di sostanze stupefacenti.