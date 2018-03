VASTO LIBERA, «TEMPI CERTI SU MODIFICHE ALLO STATUTO COMUNALE»

VASTO. L’associazione di promozione sociale Vasto Libera ha protocollato ieri una richiesta di una data certa per la definizione degli articoli 24 e 29 dello Statuto comunale sui quesiti referendari.

La richiesta è stata indirizzata al sindaco di Vasto Luciano Lapenna, al presidente del Consiglio comunale Giuseppe Forte ed al presidente della Commissione Affari generali ed istituzionali,

«Con la presente ribadiamo l’importanza del referendum come espressione di democrazia diretta popolare,

chiediamo con la presente una sollecita modifica di tali articoli in data breve e certa, onde dare la giusta positiva realizzazione del referendum proposto dall’Associazione Porta Nuova sugli insediamenti industriali impattanti nella zona di Punta Penna. Riteniamo – prosegue la missiva - che dare la possibilità a tutti i cittadini Vastesi in tempi stretti, sia un imperativo cui non ci si può sottrarre. I giornali nazionali e locali riportano quotidianamente tristi fatti di scempi ambientali; oggi più che mai risulta deleterio non attivarsi fattivamente e tempestivamente sull’ambiente a trecentosessanta gradi senza distinzioni di sorta . L’ambiente è di tutti. Siamo certi – conclude Vasto Libera - che le Istituzioni comunali tutte siano sensibili e rispondano in tempi stretti alla nostra richiesta»